Однак наша держава не грає в подібні ігри, теракти їй не потрібні, вона може все вирішити на військовому фронті. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ба більше, росіяни написали, що в Україні дівчину, яка принесла статуетку з вибухівкою Татарському, завербували, а згодом обіцяли місце редактора в українському медіа.

Це розраховано на Вінні-Пухів якихось, які там "Чебурашку" дивляться. У них там зараз найбільш популярний фільм – це "Чебурашка". Тобто, ви не можете займатися вербуванням і казати отак от прямо телефоном: "Ви знаєте, ви передайте оцю статуетку, а після цього будете редактором в Україні працювати",

– прокоментував політик.

Україна не так розв'язує питання

Радник глави ОПУ наголосив, що до подібних дій Україна не має ніякого стосунку. Ба більше, для нашої держави це взагалі нонсенс. Коли російські спецслужби розповідають подібне, вони викликають "гомеричний хохот в усього світу, інші спецслужби розуміють абсурдність цього".

Ніякі теракти Україні не потрібні. Україна має сьогодні величезний обсяг бойових дій, де може ефективно знищувати російську військову техніку й російських військовослужбовців по лінії фронту. Отам все буде вирішено,

– підкреслив Подоляк.

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