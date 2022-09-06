"Хлопок" снова посетил Херсон и Голую Пристань: там слышат взрывы

Во временно оккупированных Херсоне и Голой Пристани местные жители снова услышали взрывы. Скорее всего, туда снова пришел "хлопок".

Соответствующую информацию сообщили местные телеграм-каналы. Информацию о взрывах начали распространять ориентировочно в 15:50 6 сентября.

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На Херсонщине у оккупантов снова "хлопок"

Вблизи Херсона слышны звуки мощных взрывов,

– сообщило Суспильне.

Ориентировочно в то же время в телегам-канале "Ху***ый Херсон" сообщили, что "прилет" также в Голой Пристани и показали кадры, на которые видны скопления дыма.

На Херсонщине снова раздались взрывы: смотрите видео

"В Херсонской области прямо сейчас (речь идет о 16:10 6 сентября – 24 канал) точечные удары ВСУ по военным объектам оккупантов в Новой Каховке и Голой Пристани", – написал журналист Андрей Цаплиенко.

Кратко о последних новостях из Херсона

29 августа Вооруженные Силы Украины начали наступление на Юге. Он происходит в условиях информационной тишины.

6 сентября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что успешная военная операция на Юге может вынудить оккупантов бежать через Днепр.

Однако Соболевский добавил, что вряд ли российские войска решат покинуть Херсон, ведь им сложно будет это объяснить аудитории. Поэтому оккупанты будут держаться за город до последнего. Однако он заверил, что убежден, что Херсонщина будет деоккупирована в любом случае – это только вопрос времени.

В этот же день в американском Институте изучения войны объяснили, что оккупанты на Юге дезорганизованы из-за наступления Вооруженных Сил Украины.

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