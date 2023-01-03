Новогодние праздники у оккупантов прошли под знаком "хлопка", – Гайдай

Ситуация на фронте в Луганской области остается очень сложной. Однако на Новый год российским оккупантам там было совсем несладко.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, Вооруженные Силы Украины заставили россиян понервничать.

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В частности, украинские защитники поразили склад с боеприпасами врага на территории военной базы в Сватово.

Новогодние праздники прошли у оккупантов под знаком "хлопка". У них взрывались склады с боекомплектами. Теперь россияне пытаются скрывать свои склады,

– сообщил Гайдай.

Россияне придумывают новые схемы снабжения боеприпасами

Удары ВСУ существенно усложнили доставку боекомплекта для россиян. Поэтому оккупанты придумывают различные схемы снабжения, чтобы уберечь свои запасы.

Россияне везут грузы фурами от Луганска в разные места – каждый раз новые.

Далее перегружают боеприпасы на КамАЗы и везут уже непосредственно на свои артиллерийские расчеты.

Гайдай отметил, что удары ВСУ – не панацея от того, чтобы у врага вообще не было снарядов.

"Однако логистика у россиян намного сложнее. Это дает возможность нашим защитникам отдохнуть от постоянных обстрелов, потому что снарядов у оккупантов действительно очень много", – сказал глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на Луганском направлении: смотрите видео

ВСУ продвигаются на направлении Сватово – Кременная

На линии фронта в Луганской области значительных изменений не произошло. Россияне пытались прорваться со стороны Белогоровки. Однако, как сообщил Гайдай, попытки оккупантов были напрасными.

В то же время на направлении Сватово – Кременная наши Силы обороны имеют успех и понемногу продвигаются. Оккупанты все-таки пытаются делать небольшие контратаки, в частности возле Стельмаховки и Макеевки. Но успеха они не имеют,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты обстреливают из артиллерии ряд населенных пунктов в Луганской области. В частности, враг стреляет по селу Коломыйчиха. По словам Гайдая, в районе этого населенного пункта постоянно идут боевые действия.

"Некоторые населенные пункты могут быть полностью отбиты нашими передовыми отрядами, но это больше для разведки. Нельзя говорить, что ВСУ там уже закрепились, поэтому Генштаб о них не сообщает", – отметил глава Луганской ОВА.

Он добавил, что в дальнейшем такие населенные пункты могут оставаться в "серой" зоне. А оккупанты их активно обстреливают, поскольку понимают, что теряют свои позиции.

Россияне готовятся к обороне в Луганской области

В то же время, российские захватчики готовятся обороняться на Луганщине. В частности, они выстраивают очень мощную линию обороны возле Старобельска. Как отметил Гайдай, эти укрепления станут второй оборонительной линией для россиян.

Село Половинкино оккупанты вообще закрыли. Там даже начались репрессии против местного населения. Оккупанты хватают местных жителей и вывозят их в Луганск. Там к ним что-то прилетело, и они считают, что кто-то из местных наводит украинскую артиллерию,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Он напомнил, что также мощная линия обороны оккупантов проходит по линии разграничения, которая существовала с 2014 года. Там российские захватчики не один год строили защитные сооружения и заливали все бетоном.

"Эту линию будет очень трудно пройти. Но это не невозможно. Да, это будет нелегко, но думаю, эта задача будет решена в 2023 году", – отметил Гайдай.

"Хлопок" у оккупантов: коротко