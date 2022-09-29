Возле Антоновского моста и в Новой Каховке слышали взрывы, за Херсоном – сильный пожар

"Хлопок" вечером 28 сентября снова посетил Антоновский мост. Взрыв раздался около 21:00.

Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают о взрывах в Новой Каховке. Речь идет о точечных ударах по позициям оккупантов. В то же время, официального подтверждения этой информации нет.

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Также в Херсонской области вспыхнул пожар. Над населенным пунктом Бриловка виднеется зарево.

Между тем, российские СМИ истерически сообщают о серии взрывов. В то же время оккупанты, как всегда, рассказывают свой любимый миф – о "расхваленной" российской ПВО.

В Олешках – хорошо прилетело по оккупантам

Сергей Хлань – депутат Херсонского областного совета и военный ТРО – 28 сентября сообщил и о "хлопке" в Олешках. Там изрядно прилетело по русским захватчикам.

В Олешках сегодня также мощный прилет по оккупантам. Как раз в гостиницу, где размещалась живая сила. Не успели и приехать,

– рассказал Хлань.

Вечером 28 сентября СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. Также "хлопки" слышали во временно оккупированном Мелитополе . Информацию подтвердил мэр Иван Фёдоров. В то же время, никаких деталей он не раскрыл. Остальные тематические официальные сообщения тоже не поступали.

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