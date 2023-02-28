Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он добавил, что таких самолетов в России 9. Из них 3 советских А-50 стоят на хранении. А 6 самолетов были модернизированы. По его словам, стоимость одного такого самолета около 330 миллионов долларов.

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Самолет могут заменить

Военный эксперт отметил, что неизвестно, сколько из этих шести самолетов "на крыле" и могут выполнять боевую работу.

2 А-50 так точно, поэтому россияне могут просто заменить пострадавший от "хлопка" самолет,

– подчеркнул он.

Жданов обратил внимание, что фиксировался прилет на "Мачулищи" транспортных самолетов Ил-76 и Ан-26. Именно они принадлежат к 610-й бригаде, имеющей на вооружении эти А-50.

По его мнению, скорее всего, они осматривали техническое состояние этого самолета и обнаруживали, есть ли возможность его восстановить. Но если произойдет замена этого А-50, это займет несколько недель.

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Хорошо поработали белорусские партизаны

"Можно считать, что очень хорошо поработали белорусские партизаны. Кстати, они взяли на себя ответственность за повреждение самолетов. Благодаря этому на некоторое время остались без "глаз" воздушные силы и особенно ракетные войска России", – отметил он.

По его словам, этот самолет определял координаты целей на территории Украины для ракетных сил и авиации страны-агрессора. Затем по этим координатам наносились массированные ракетные удары по всей Украине.

"Особенно на Севере, ведь дальность разведки А-50 составляет около 500 километров", – подчеркнул Олег Жданов.

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