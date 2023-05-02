Есть новая фраза, – советник мэра Мариуполя сказал, как оккупанты объясняют "хлопки"

На временно оккупированные украинские территории все чаще приходит в гости "хлопок". Оккупанты пытаются скрывать попадания и придумывают разные объяснения взрывам.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты уже не могут генерировать достойные отмазки.

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Россияне пытаются скрыть прилеты

Петр Андрющенко отметил, что россияне отошли от устаревших фраз "газовый баллон взорвался", "самолет преодолевает звуковой барьер" или "в Мариуполе упал кран" для оправдания неудач.

Сегодня они наработали другую фразу: "Работают ракетные войска",

– заметил он.

Она распространяется на оккупированных территориях, начиная с Мелитополя и заканчивая Мариуполем.

"Когда читаешь эту фразу, то понимаешь, что где-то "хлопок" прилетел", – объяснил Андрющенко.

По его словам, таким образом оккупанты, наоборот, оказывают услугу ВСУ, отчитываясь об успешном попадании.

Украинцы сопротивляются

Советник мэра Мариуполя сообщил, что сопротивление в городе тесто взаимодействует с сопротивлением во временно оккупированных Бердянске, Мелитополе, Пологах. Информация о прилетах передается оперативно.

Достаточно быстро узнаем друг у друга, что собственно происходит,

– сосредоточил внимание он.

Когда в Бердянск посетил "хлопок", то в Мариуполе, в 90 километрах от города, были слышны взрывы. Впрочем, беспокойство это не вызывает, потому что информацию украинцы в оккупации передают друг другу достаточно быстро.

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