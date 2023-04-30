Гиркин не может забыть историю с Херсоном, потому что это единственный областной центр, который оккупантам удалось захватить в начале войны, а затем, традиционно для них, пришлось бежать оттуда. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Для восстановления потребуется 2 – 3 месяца

Он отметил, что у россиян очень плохие предчувствия по поводу контрнаступления ВСУ.

Гиркин понимает, что означает уничтожение крупного топливного нефтехранилища в Севастополе. Ведь Крым является главной логистической базой, которая, в частности, поддерживает южную группировку окупантов на Юге Украины,

– объяснил политолог.

Гиркин осознает, что это одно из звеньев в цепи начала контрнаступления.

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"Если на нефтебазе в Севастополе было уничтожено 40 тысяч тонн топлива, можно считать, что это примерно 11 эшелонов топлива. И теперь такой объем топлива нужно завезти в Крым, чтобы пополнить резерв. А это может занять 2 – 3 месяца", – подчеркнул Тарас Загородний.

Обратите внимание! Террориста Игоря Гиркина очень расстроил "хлопок" в Севастополе. Он утверждает, что в нефтебазу попали якобы украинцы. Но ответа от россиян за этот инцидент, по его мнению, не последует. Также он подверг критике Путина, назвав его "Лунтиком".

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