Как сказал Гиркин в своем телеграмме, ответа от окупантов не будет, потому что "не о чем беспокоиться на 15-й месяц "трехдневной СВО".

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Международный преступник в который раз подверг критике президента России Владимира Путина, назвав его "Лунтиком". Гиркин утверждает, что Севастополь якобы "побомбили" украинцы.

А что касается уважаемых киевских партнеров – то они здесь совсем не при чем – это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает уничтожить наш любимый "Лунтик". Так что не о чем беспокоиться на 15-й месяц "СВО",

– написал террорист.

Медведева также бомбит

Бывший лидер России, очевидно, вновь смешал алкоголь и наркотики и выдал возмутительное заявление. Дмитрий Медведев цинично заявил, что угрозу со стороны Украины нельзя игнорировать. Интересно, о какой угрозе говорится? Это же не Украина обстреливает жилые дома, убивая десятки людей, в том числе детей.

Медведев сравнил украинские власти с собакой и пригрозил Киеву уничтожением.

Киевский пес продолжает залаять лаем. Слюна течет по мохнатой морде, чтобы хозяева видели его боевые качества,

– написал он в телеграмме.

Российский чиновник был возмущен призывами Украины поддержать ВСУ большим количеством оружия, а также планы по поводу предстоящей деоккупации Крыма.

Медведев предложил традиционный для России метод противодействия, заключающийся в массовом уничтожении украинцев, всего "нацистского режима", и "актов возмездия" его ключевым фигурам.

Что известно о взрывах в Крыму

В микрорайоне Казачья бухта в оккупированном Севастополе 29 апреля прогремели взрывы и вспыхнул резервуар с топливом на нефтебазе. Она снабжала топливом военнослужащих ВС РФ.

"Губернатор" города Михаил Развозжаев заявил, что объект был атакован беспилотником. Он утверждает, что пострадавших нет.

Площадь возгорания, возникшего в результате взрыва, составляет 1000 квадратных метров. Пожар пытаются потушить несколько часов. В ВСУ отметили, что произошедшее в Севастополе – это Божье наказание за Умань.

Добавим, что в ночь на 28 апреля оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Российские военные ударили по многоэтажке в Умани. К несчастью, количество жертв продолжает расти. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара по многоэтажке в Умани подтверждена гибель 23 человек. Следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела.