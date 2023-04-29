Як сказав Гіркін у своєму телеграмі, відповіді від окупантів не буде, бо "нема про що турбуватися на 15-й місяць "триденної СВО".

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Міжнародний злочинець вкотре розкритикував президента Росії Владіміра Путіна, назвавши його "Лунтиком". Гіркін стверджує, що Севастополь нібито "побомбили" українці.

А що стосується шановних київських партнерів – то вони тут зовсім не до чого – це все злісні націоналісти. Їх неодмінно знову затаврує й пообіцяє знищити наш улюблений "Лунтик". Так що нема про що турбуватися на 15-й місяць "СВО",

– написав терорист.

Медведєва також бомбить

Колишній лідер Росії очевидно знов змішав алкоголь та наркотики і видав обурливу заяву. Дмитро Медведєв цинічно заявив, що загрозу з боку України неможна ігнорувати. Цікаво, про яку загрозу мовиться? Це ж не Україна обстрілює житлові будинки, вбиваючи десятки людей, зокрема дітей.

Медведєв порівняв українську владу із собакою та пригрозив Києву знищенням.

Київський пес продовжує заходитися гавкотом. Слина тече по волохатій морді, щоб господарі бачили його бойові якості,

– написав він у телеграмі.

Російського посадовця обурили заклики України підтримати ЗСУ великою кількістю зброї, а також плани з приводу майбутньої деокупації Криму.

Медведєв запропонував традиційний для Росії метод протидії, що полягає в масовому знищенні українців, всього "нацистського режиму", та "актів відплати" його ключовим фігурам.

Що відомо про вибухи у Криму

У мікрорайоні Козача бухта, що в окупованому Севастополі, 29 квітня пролунали вибухи та спалахнув резервуар із паливом на нафтобазі. Вона забезпечувала паливом військовослужбовців ЗС РФ.

"Губернатор" міста Михайло Развозжаєв заявив, що об'єкт був атакований безпілотником. Він стверджує, що постраждалих немає.

Площа займання, яке виникло внаслідок вибуху, складає 1000 квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити декілька годин. У ЗСУ зазначили, що те, що відбулося у Севастополі – це Божа кара за Умань.

Додамо, що у ніч проти 28 квітня окупанти завдали масованого удару по Україні. Російські військові вдарили по багатоповерхівці в Умані. На жаль, кількість жертв продовжує рости. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці в Умані підтверджена загибель 23 осіб. Слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.