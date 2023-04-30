Гіркін не може забути історію з Херсоном, тому що це єдиний обласний центр, який окупантам вдалося захопити на початку війни, а потім, традиційно для них, довелося звідти тікати. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Для відновлення потрібно 2 – 3 місяці

Він зауважив, що у росіян дуже погані передчуття стосовно контрнаступу ЗСУ.

Гіркін розуміє, що означає знищення великого паливного нафтосховища в Севастополі. Адже Крим є головною логістичною базою, яка зокрема підтримує південне угруповання окупантів на Півдні України,

– пояснив політолог.

Гіркін усвідомлює, що це є одна з ланок в ланцюгу початку контрнаступу.

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"Якщо на нафтобазі в Севастополі було знищено 40 тисяч тонн палива, можна вважати, що це приблизно 11 ешелонів. І тепер такий об'єм палива потрібно завезти до Криму, щоб поповнити резерв. А це може зайняти 2 – 3 місяці", – підкреслив Тарас Загородній.

Зверніть увагу! Терориста Ігора Гіркіна дуже засмутила "бавовна" в Севастополі. Він стверджує, що у нафтобазу влучили нібито українці. Але відповіді від росіян за цей інцидент, на його думку, не буде. Також він розкритикував Путіна, назвавши його "Лунтиком".

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