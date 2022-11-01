"Хлопок" прилетал в Волновахе: пострадала важная для оккупантов дорога
Во временно оккупированном Волновасе, что на Донетчине, прозвучал "хлопок". В результате атаки повреждена дорога Мариуполь – Донецк, которую российские оккупанты используют в своих военных целях.
Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 1 ноября. По его данным, было попадание в гостиницу, где жили кадыровцы.
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У кафиров прозвучал "хлопок" в районе Волновахи
Петр Андрющенко рассказал, что после "хлопка" российская пропаганда начала жаловаться на то, что якобы взрывы были на гражданской дороге Мариуполь – Донецк.
Откровенная ложь. Дорога из Мариуполя – Донецк используется для перевозки военной техники каждый день. Как из России через Новоазовск – Мариуполь, так и из Крымского направления,
– заявил советник мэра.
Он также добавил, что российские оккупанты цинично паркуют свои военные грузовики с боекомплектом во дворе гражданских.
В подтверждение своих слов Петр Андрющенко опубликовал фото из одного селения возле Мариуполя, сделанного в ночь на 31 октября.
Оккупанты не оставляют практику использования "живого щита" из гражданских украинцев,
– заметил Андрющенко.
"Хлопок" попал в гостиницу, где жили кадыровцы
Буквально в 10:41 1 ноября советник мэра Мариуполя уже сообщил приятную новость по поводу "хлопка" в районе Волновахи. По данным его источников:
- было попадание гостиницы "Ахтамар" на трассе Мариуполь – Донецк, где жили кадыровцы;
- там обезврежено ориентировочно 10 единиц военной техники.
"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба ВСУ", - анонсировал Андрющенко.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что:
- по одним данным – там была враждебная комендатура;
- за другими – базировались кадыровцы.
Цаплиенко уточнил, что одно другому не мешает и показал кадры с места попадания.
У кафиров рекордно большие потери
В течение нескольких последних дней у российских кафиров безумно большие потери. По состоянию на утро 1 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что Россия на войне против Украины за сутки 31 октября потеряла 650 единиц личного состава . В общей сложности потери врага с 24 февраля – 72 470 кафиров.
Следует заметить, какие потери были у кафиров в течение последних дней:
- за сутки по состоянию на утро 31 октября – 620 солдат ;
- 30 октября – 950 врагов ;
- 29 октября – 550 кафиров .
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что первой причиной роста потерь российских кафиров являются безуспешные штурмовые действия со стороны России в районе Бахмута и Авдеевки. Подробнее о других причинах читайте по ссылке .