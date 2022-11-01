"Хлопок" прилетал в Волновахе: пострадала важная для оккупантов дорога

Во временно оккупированном Волновасе, что на Донетчине, прозвучал "хлопок". В результате атаки повреждена дорога Мариуполь – Донецк, которую российские оккупанты используют в своих военных целях.

Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утром 1 ноября. По его данным, было попадание в гостиницу, где жили кадыровцы.

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У кафиров прозвучал "хлопок" в районе Волновахи

Петр Андрющенко рассказал, что после "хлопка" российская пропаганда начала жаловаться на то, что якобы взрывы были на гражданской дороге Мариуполь – Донецк.

Откровенная ложь. Дорога из Мариуполя – Донецк используется для перевозки военной техники каждый день. Как из России через Новоазовск – Мариуполь, так и из Крымского направления,

– заявил советник мэра.

Он также добавил, что российские оккупанты цинично паркуют свои военные грузовики с боекомплектом во дворе гражданских.

В подтверждение своих слов Петр Андрющенко опубликовал фото из одного селения возле Мариуполя, сделанного в ночь на 31 октября.

Оккупанты не оставляют практику использования "живого щита" из гражданских украинцев,

– заметил Андрющенко.

"Хлопок" попал в гостиницу, где жили кадыровцы

Буквально в 10:41 1 ноября советник мэра Мариуполя уже сообщил приятную новость по поводу "хлопка" в районе Волновахи. По данным его источников:

было попадание гостиницы "Ахтамар" на трассе Мариуполь – Донецк, где жили кадыровцы;

там обезврежено ориентировочно 10 единиц военной техники.

"Ожидаем приятного увеличения цифр потерь в официальных сообщениях Генштаба ВСУ", - анонсировал Андрющенко.

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что:

по одним данным – там была враждебная комендатура;

за другими – базировались кадыровцы.

Цаплиенко уточнил, что одно другому не мешает и показал кадры с места попадания.

У кафиров рекордно большие потери

В течение нескольких последних дней у российских кафиров безумно большие потери. По состоянию на утро 1 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что Россия на войне против Украины за сутки 31 октября потеряла 650 единиц личного состава . В общей сложности потери врага с 24 февраля – 72 470 кафиров.

Следует заметить, какие потери были у кафиров в течение последних дней:

за сутки по состоянию на утро 31 октября – 620 солдат ;

30 октября – 950 врагов ;

29 октября – 550 кафиров .

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что первой причиной роста потерь российских кафиров являются безуспешные штурмовые действия со стороны России в районе Бахмута и Авдеевки. Подробнее о других причинах читайте по ссылке .

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