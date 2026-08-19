Об этом "РБК-Украина" сообщили источники во фракции "Слуга народа".

Что Хмара обсудил со "Слугой народа"?

Евгений Хмара во время встречи с депутатами заявил о намерении сохранить ключевых специалистов, которые уже работают в Министерстве обороны. Особое внимание он уделил представителям команды, занимающейся реформой оборонных закупок.

В частности, Хмара хочет, чтобы на своих должностях остались Вискуб и Банник, которые отвечают за соответствующее направление. Кандидат считает важным продолжить реформу закупок, в частности ту ее часть, которая связана с международной поддержкой Украины.

Позицию Хмары относительно сохранения профессиональной команды также подтвердил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, кандидат выступает за сохранение позитивных наработок и людей, которые хорошо зарекомендовали себя в Минобороны.

Среди ключевых задач министр назвал сохранение стратегической инициативы Украины и перенос войны на территорию России. Отдельно Хмара выделил развитие дальнобойных возможностей для нанесения ударов по российской территории.

Также он говорил о развитии военных технологий и украинского оборонно-промышленного комплекса. Еще одним важным направлением названо сохранение человеческого капитала.

Во время встречи депутаты подняли вопрос о возможном повышении зарплат военным. Хмара отметил, что этот вопрос зависит не только от Минобороны, но и от правительства и Верховной Рады, в частности от бюджетных решений.

Что касается реформы ТЦК, конкретного плана во время встречи не представили. В то же время Хмара подчеркнул согласованность своих подходов с позицией генерала Михаила Драпатого.

Напомним, ранее сообщалось, что после возможного назначения Александра Хмары министром обороны часть команды Михаила Федорова может покинуть ведомство. Некоторые чиновники планируют перейти вместе с экс-министром в его следующие проекты. Речь идет не только о заместителях главы Минобороны, но и о руководителях ключевых направлений и директорах структурных подразделений.

Это может создать для Хмары кадровые трудности, ведь ему придется искать людей на важные должности. В то же время сохранение части команды Федорова могло бы обеспечить преемственность в работе министерства и сохранить управленческий опыт.