Про це "РБК-Україна" повідомили джерела у фракції "Слуга народу".

Що Хмара обговорив зі "Слугою народу"?

Євгеній Хмара під час зустрічі з депутатами заявив про намір зберегти ключових фахівців, які вже працюють у Міністерстві оборони. Особливу увагу він приділив представникам команди, що займається реформою оборонних закупівель.

Зокрема, Хмара хоче, щоб на своїх посадах залишилися Вискуб та Баннік, які відповідають за відповідний напрямок. Кандидат вважає важливим продовжити реформу закупівель, зокрема ту її частину, що пов'язана з міжнародною підтримкою України.

Позицію Хмари щодо збереження професійної команди також підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, кандидат виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе в Міноборони.

Серед ключових завдань міністр назвав збереження стратегічної ініціативи України та перенесення війни на територію Росії. Окремо Хмара виділив розвиток далекобійних спроможностей для ударів по російській території.

Також він говорив про розвиток військових технологій та українського оборонно-промислового комплексу. Ще одним важливим напрямком названо збереження людського капіталу.

Під час зустрічі депутати порушили питання можливого підвищення зарплат військовим. Хмара зазначив, що це питання залежить не лише від Міноборони, а й від уряду та Верховної Ради, зокрема від бюджетних рішень.

Щодо реформи ТЦК конкретного плану під час зустрічі не представили. Водночас Хмара наголосив на узгодженості своїх підходів із позицією генерала Михайла Драпатого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після можливого призначення Олександра Хмари міністром оборони частина команди Михайла Федорова може залишити відомство. Деякі посадовці планують перейти разом з ексміністром до його наступних проєктів. Йдеться не лише про заступників очільника Міноборони, а й про керівників ключових напрямів та директорів структурних підрозділів.

Це може створити для Хмари кадрові труднощі, адже йому доведеться шукати людей на важливі посади. Водночас збереження частини команди Федорова могло б забезпечити наступність у роботі міністерства та зберегти управлінський досвід.