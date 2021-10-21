Хмельницкая область усиливает карантинные ограничения
Источник:Хмельницкая ОГА
В Хмельницкой области из-за ухудшения эпидемической ситуации с 23 октября усилят карантинные ограничения. Нововведения будут касаться деятельности различных учреждений, рынков и торговых центров.
Такое решение комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям области приняла из-за стремительного роста количества случаев заражения коронавирусом в области. В областном совете убеждены, что благодаря этому удастся снизить количество заражений и избежать перевода в красную зону.
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Новые ограничения на Хмельнитчине
Согласно постановлению, уже с 23 октября гостиницы, хостелы, салоны красоты, парикмахерские, учреждения торговли, продовольственные и непродовольственные рынки смогут работать только в том случае, если все работники имеют сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение 72 часов.
Для общепита, фитнес-центров, бассейнов, спортзалов и учреждений культуры нововведением станет наличие документа о вакцинации и отрицательного теста не только для работников, но и посетителей.
Кроме того, работу заведений питания ограничили. Теперь они могут работать с 6:00 до 23:00. Исключением будут те заведения, которые работают на доставку. Контроль за соблюдением карантинных требований будет осуществлять полиция.
Также комиссия рекомендует органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о продлении каникул для школьников или внедрения дистанционного обучения.
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