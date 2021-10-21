Таке рішення комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області ухвалила через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом в області. В обласній раді переконані, що завдяки цьому вдасться знизити кількість інфікувань та уникнути переведення до червоної зони.

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Нові обмеження на Хмельниччині

Згідно з постановою, уже з 23 жовтня готелі, хостели, салони краси, перукарні, заклади торгівлі, продовольчі та непродовольчі ринки зможуть працювати лише в тому випадку, якщо усі працівники мають сертифікат про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту, який дійсний протягом 72 годин.

Для закладів харчування, фітнес-центрів, басейнів, спортзалів та закладів культури нововведенням стане наявність документа про вакцинацію та негативного тесту не лише для працівників, а й відвідувачів.

Крім того, роботу закладів харчування обмежили. Тепер вони можуть працювати з 6:00 до 23:00. винятком будуть ті заклади, які працюють на доставку. Контроль за дотриманням карантинних вимог здійснюватиме поліція.

Також комісія рекомендує органам місцевого самоврядування розглянути питання про продовження канікул для школярів або впровадження дистанційного навчання.

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