Хмельницкая ОВА сообщила о ракетном ударе в Шепетовском районе
29 апреля 2022 , 00:04Читати новину українською
Источник:телеграмм Сергея Гамалия
Россияне нанесли ракетный удар по Шепетовскому району в Хмельницкой области. Ракета противника попала в инфраструктурный объект.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о ракетном обстреле россиян. Вражеский снаряд упал в Шепетовском районе.
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Обстрел Хмельницкой области
По словам Гамалия, ракета россиян попала в инфраструктурный объект. ГСЧС уже удалось погасить пожар, возникший в результате попадания вражеского снаряда.
Все последствия попадания ракеты в объект еще изучаются и выясняются.
Обстрелы Украины
Во время визита генсека ООН в Киев оккупанты обстреляли столицу. Известно о десяти пострадавших. Также под ракетным огнем врага оказался Фастов.
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