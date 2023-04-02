Храм УПЦ МП, где избили военного, перейдет в ПЦУ: там провели первую молитву на украинском языке
Источник:Общественное
Храм УПЦ МП в Хмельницком, где 2 апреля священнослужители избили военного, перейдет под контроль ПЦУ. За переход храма проголосовали более тысячи человек.
После избиения военного священнослужителями УПЦ МП в Свято-Покровском кафедральном соборе активисты провели собрание на территории помещения. Они большинством голосов проголосовали за переход церкви в ПЦУ.
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Церковь перейдет под контроль ПЦУ
На собрании возле церкви зарегистрировалось 1235 человек. Большинство из них проголосовали за то, что помещение должно перейти в ВТО.
Депутат Юрий Смаль, глава собрания по переходу церкви, заявил, что митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Василий Фиалко) передал ключи от собора.
Комиссия зашла внутрь храма и описывает имущество. 3 апреля представители комиссии отнесут документы о перерегистрации в ОВА.
Поздно вечером, после прокремлевских попов из собора, там впервые за последние десятилетия состоялась молитва на украинском языке. Также люди пели песни, в частности, Гимн Украины.
Люди поют украинскую молитву в Свято-Покровском кафедральном соборе: видео
В соборе поют Гимн Украины: смотрите видео
В дальнейшем церковь пока закроют. До Пасхи по восточному обряду там не будут проводить Богослужения.
Представители УПЦ МП вышли через задний выход
Hromadske сообщает, что представители УПЦ МП покинули территорию из-за заднего выхода. Помещение храма и находящихся на его территории админздания опечатывают.
Что предшествовало
- Утром 2 апреля священнослужители храма УПЦ МП в Хмельницком избили военного Артура Ананьева, который с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт в составе 19 стрелкового батальона. В результате боевых действий мужчина имеет контузию и черепно-мозговую травму.
- На видео видно, как на него с кулаками напали священники. Сообщается, что накануне военный спросил у присутствующих, сколько людей еще предстоит погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат.
- В УПЦ МП сами вызвали полицию и первые обвинили военного в хулиганстве. Поэтому на месте правоохранители составили на него административный протокол по статье 173 КУ. Но когда в сети уже появилось видео с избиением, правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 КУ.
- Военный заявление в полицию не писал. Служащие с ним ветераны сообщили, что он находится в местной больнице.