В Хмельницкий – первый прилет от 24 февраля, – мэр Симчишин об ударе по городу
Россия нанесла ракетные удары по Хмельницкому. На данный момент ситуация в городе – под полным контролем.
Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин. Он объяснил, что Хмельницкую область атакуют с первого дня активной фазы войны.
Обратите внимание Россия нанесла удар по аэродрому в Староконстантинове
В Староконстантинов, по словам мэра Хмельницкого, первый прилет был еще ночью 24 февраля и время от времени туда прилетает.
Относительно Хмельницкого – эта ночь и этот прилет стал первым от 24 февраля. Ситуация полностью под контролем, – заявил Александр Симчишин.
Мэр добавил: "Все соответствующие службы сработали четко, оперативно и качественно. Сейчас жизни жителей Хмельницкого и беженцев, которые у нас находятся – ничего не угрожает".
Обратите внимание, что 29 марта россияне также нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове. Мэр Николай Мельничук заявил, что атака нанесла ощутимый ущерб.
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