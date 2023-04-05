Апрельская метель: Хмельницкий замело снегом – фото и видео непогоды

На второй месяц весны Хмельницкий оказался в снеговой ловушке: 5 апреля город буквально засыпал снегом. Осадки в городе не прекращаются со вчерашнего вечера.

Коммунальщики пытаются минимизировать последствия непогоды: чтобы предотвратить коллапс всю ночь на дорогах и тротуарах работала спецтехника. В целях безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.

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Хмельницкий засыпало снегом в апреле

Горожане удивлены такой "весенней" погодой, а вот коммунальщикам такая аномальная погода придала немало хлопот. Поскольку, как отмечают, предварительно активно убирали Хмельницкий от грязи, поэтому большинство техники переоборудовали под весенние работы.



Аномальная погода в Хмельницком / Фото Сайт Есть



5 апреля Хмельницкий засыпало снегом / Фото Есть сайт



Коммунальщики пытаются справиться с непогодой / Фото Есть сайт



Коммунальные службы все еще продолжают ликвидировать последствия непогоды / Фото Есть сайт

Последствия непогоды

Водителей предупредили : на дорогах работает спецтехника, однако из-за интенсивного снегопада расчистить все проблемные участки дорог невозможно. Следовательно, водителям следует быть внимательными и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Впрочем, без дорожно-транспортных происшествий не обошлось – из-за плохих погодных условий в селе Суржа Каменец-Подольского района в снегу застряла карета скорой.



Спасатели отбуксировали скорую / Фото ГСЧС

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали скорый на расчищенный участок дорогу.

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К слову, 5 апреля все еще снежит, поближе к вечеру на смену снегу, по прогнозу синоптиков, придет сильный дождь со снегом. Температура воздуха утром –1, днем 0, вечером +1.