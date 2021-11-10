В Хмельницкой области авто сбило пешеходов: погибла 18-летняя девушка
Источник:Нацполиция в Хмельницкой области
Вечером 9 ноября между селами Маниковцы и Загонцы на Хмельнитчине произошло ДТП, которое унесло жизнь 18-летней девушки. Еще одна женщина пострадала.
Как сообщили правоохранители, виновником аварии был 57-летний житель села Новоселка.
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Управляя автомобилем Renault Logan он наехал на двух пешеходов:
- 1977 года,
- 2002 года рождения.
Обе женщины – жители села Загонцы.
Девушка погибла на месте
В результате ДТП младшая из женщин от полученных травм умерла на месте происшествия. Другая получила тяжелые телесные повреждения. Скорая сразу госпитализировала ее в травматологическое отделение больницы. Врачи оценивают ее состояние здоровья как средней тяжести.
Водитель Renault Logan сбил женщин / Фото Нацполиции
Правоохранители сразу же открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает:
- лишение свободы сроком от 3 до 8 лет;
- с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.