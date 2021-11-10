В Хмельницкой области авто сбило пешеходов: погибла 18-летняя девушка

Вечером 9 ноября между селами Маниковцы и Загонцы на Хмельнитчине произошло ДТП, которое унесло жизнь 18-летней девушки. Еще одна женщина пострадала.

Как сообщили правоохранители, виновником аварии был 57-летний житель села Новоселка.

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Управляя автомобилем Renault Logan он наехал на двух пешеходов:

1977 года,

2002 года рождения.

Обе женщины – жители села Загонцы.

Девушка погибла на месте

В результате ДТП младшая из женщин от полученных травм умерла на месте происшествия. Другая получила тяжелые телесные повреждения. Скорая сразу госпитализировала ее в травматологическое отделение больницы. Врачи оценивают ее состояние здоровья как средней тяжести.



Водитель Renault Logan сбил женщин / Фото Нацполиции

Правоохранители сразу же открыли уголовное производство по статье 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает:

лишение свободы сроком от 3 до 8 лет;

с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.