Як повідомили правоохоронці, винуватцем аварії був 57-річний житель села Новосілка.
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Керуючи автомобілем Renault Logan він наїхав на двох пішоходів:
- 1977,
- 2002 років народження.
Обидві жінки є жительками села Загінці.
Дівчина загинула на місці
Внаслідок ДТП молодша із жінок від отриманих травм померла на місці події. Інша дістала важкі тілесні ушкодження. Швидка одразу ж госпіталізувала її до травматологічного відділення лікарні. Лікарі оцінюють її стан здоров'я як середньої важкості.
Водій Renault Logan збив жінок / Фото Нацполіції
Правоохоронці одразу ж відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає:
- позбавлення волі на строк від 3 до 8 років;
- з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.