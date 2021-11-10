Як повідомили правоохоронці, винуватцем аварії був 57-річний житель села Новосілка.

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Керуючи автомобілем Renault Logan він наїхав на двох пішоходів:

1977,

2002 років народження.

Обидві жінки є жительками села Загінці.

Дівчина загинула на місці

Внаслідок ДТП молодша із жінок від отриманих травм померла на місці події. Інша дістала важкі тілесні ушкодження. Швидка одразу ж госпіталізувала її до травматологічного відділення лікарні. Лікарі оцінюють її стан здоров'я як середньої важкості.



Водій Renault Logan збив жінок / Фото Нацполіції

Правоохоронці одразу ж відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 3 до 8 років;

з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.