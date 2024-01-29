Фейковые права не отражались в Дие: хмельнитчанин удивил сеть курьезной ситуацией

Житель Хмельницкой области порадовал сеть случившимся с ним курьезным случаем. Мужчина сетовал, что его права не отражались в Дие.

Впоследствии выяснилось, что свои права мужчина получил незаконным путем. Несмотря на это, хмельничанин возмущался, что новый документ "вообще нет в базе Дие".

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Хмельницкий жаловался, что фальшивых прав не было в Дие

В Сервисный центр МВД обратился житель Хмельницкой области, который жаловался, что он получил водительское удостоверение, а его нет ни в базе данных в Дие, ни в Министерстве внутренних дел. В конце концов консультанты из сервисного центра спросили, где именно мужчина получил права, однако его ответ шокировал.

Хмельницкий вроде бы ничего не сказал, что получил свое удостоверение через интернет и весь процесс происходил совершенно без него. Мужчина также отметил, что эти права "изготовляли в Киеве, а пришли мне из Харькова".

Консультанты спросили хмельнитчанина, проходил ли тот учебу в автошколе, на что мужчина ответил, что не ходил.

Хмельнитчанин жаловался, что фальшивые права не отражались в Дие / Фото "Хмельницкий LIVE"

Далее в сервисном центре объяснили, что единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые – это самостоятельно пройти 2 курса обучения в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. А за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

Несмотря на это мужчина не стал расстраиваться и сказал, что сожжет свое удостоверение и пойдет на учебу.

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