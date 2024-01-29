Згодом з'ясувалося, що свої права чоловік отримав незаконним шляхом. Попри це хмельничанин обурювався, що новий документ "взагалі немає у базі Дії".

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Хмельничанин бідкався, що фальшивих прав не було в Дії

До Сервісного центру МВС звернувся житель Хмельницької області, який жалівся про те, що, мовляв, він отримав водійське посвідчення, а його немає ні в базі даних у Дії, ні у Міністерстві внутрішніх справ. Зрештою консультанти із сервісного центру спитали, де саме чоловік отримав права, однак його відповідь шокувала.

Хмельничанин ніби нічого не було сказав, що отримав своє посвідчення через інтернет, і весь процес відбувався абсолютно без нього. Чоловік також зазначив, що ці права "виготовляли у Києві, а прийшли мені з Харкова".

Консультанти спитали хмельничанина, чи проходив той навчання в автошколі, на що чоловік відповів, що не ходив.

Хмельничанин бідкався, що фальшиві права не відображалися у Дії / Фото "Хмельницький LIVE"

Далі у сервісному центрі пояснили, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше – це самостійно пройти 2 курси навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС. А за використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність.

Попри це, чоловік не став засмучуватися і сказав, що спалить своє посвідчення і піде на навчання.

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