На Хмельнитчине мужчину осудили из-за "карантинных" 8 тысяч
13 августа 2021 , 16:46Читати новину українською
Источник:Реестр судебных решений
В Хмельницкой области мужчину привлекли к ответственности, потому что получил "карантинные" 8 тысяч. Оказалось, что он не имел на них права, потому что получал зарплату.
Так, 71-летний мужчина незаконно подал заявку на деньги и получил их. В итоге его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
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Как мужчина пол6учил выплату
Обвиняемый во время карантина, когда населенный пункт был в красной зоне, работал и получал зарплату в полном объеме. Поэтому, он не мог претендовать на материальную помощь.
Сам мужчина признал свою вину, раскаялся и заключил соглашение с прокурорами.
Что известно о "карантинных" 8 тысячах
- В марте премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабмин планирует снова выделить деньги ФЛП и наемным работникам, деятельность которых пострадала от карантина.
- Впоследствии Верховная Рада приняла законопроект об одноразовой финансовой помощи для украинцев.
- Выплачивали по 8 тысяч гривен. В июне правительство выделило дополнительные 1,4 миллиарда гривен для этой помощи.
- Стоит заметить, что в 2020 году предприниматели также имели возможность получить по 8 тысяч гривен помощи от государства.