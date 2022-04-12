В Хмельницкой области российская ракета попала в инфраструктурный объект: произошел пожар
12 апреля 2022 , 09:12Читати новину українською
В ночь на 12 апреля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области – попали в инфраструктурный объект, в результате чего произошел пожар.
Удар произошел во время ночной "воздушной тревоги". Об этом 24 каналу сообщили источники в Хмельницком ОВА.
Внимание Из-за войны в Украине погибли 186 детей
Ночью во время "воздушной тревоги" произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области,
– сообщили в ОВА.
В результате удара произошел пожар, который в настоящее время ликвидирован.
Также сообщают, что жертв и пострадавших от атаки врага нет.
К слову, неспокойной ночь была и на Днепропетровщине – российские захватчики нанесли две атаки с воздуха по Синельниковскому району.
Актуально – Утренняя сводка Генштаба за 12 апреля: смотреть видео