Украинцев предупредили, что в одной из западных областей Украины возможны перепады напряжения в электросетях 22 – 23 ноября. Людей просят отнестись к этому с пониманием.

Соответствующее заявление было обнародовано в Хмельницкоблэнерго. Там подчеркнули, что возможны временные изменения параметров напряжения.

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В связи с проведением ремонтных работ на высоковольтном оборудовании линий электропередачи и применением резервной схемы распределения электрической энергии, 22-23 ноября возможны временные изменения параметров напряжения в электросетях,

– говорится в сообщении.

Изменения параметров напряжения возможны в Хмельницком, а также на территории общин:

Хмельницкой;

Дунаевецкой;

Красиловской.

Людей просят отнестись с пониманием к этому. Отмечают, что запланированные работы должны существенно улучшить надежность распределения электрической энергии потребителям указанных общин.

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Константин Ущаповский – руководитель НКРЭКУ – заявил, что до завершения осенне-зимнего периода ни о каком повышении тарифов говориться не может. Необходимые расчеты, вероятно, произведут с 1 января 2024 года.

"Думаю, мы будем предлагать какие-либо решения, но они будут проходить всю процедуру: от общественных обсуждений, где мы будем выслушивать все стороны, до принятия окончательного решения", – подчеркнул Ущаповский.

Украинцев призывают доверять только информации из официальных источников.