Военный якобы выбил Евангелие из рук: хмельницкий священник написал заявление в полицию

Утром 2 апреля в хмельницком храме священники УПЦ МП напали с кулаками на украинского военного. Один из монахов уже написал заявление в полицию с жалобами и обвинил во всем защитника.

Отметим, что в Хмельницком представители УПЦ МП избили военного Артура Ананьева. Возле храма уже собралось много людей, чтобы им объяснили причину этого инцидента.

Обратите внимание Провокации еще будут, – в "Слуге народа" отреагировали на избиение военного в храме УПЦ МП

В Хмельницком священник УПЦ МП написал заявление в полицию

Хмельницкий священник написал заявление в полицию о якобы нападении на него в Свято-Покровском кафедральном соборе. По словам другого монаха храма Александра Рыбчинского, нападение на мужчину якобы произошло перед самим Евангелием.

Диакон брал Евангелие в руки и выносил на середину храма для того, чтобы прочитать его и тогда произошло нападение неизвестным лицом. Когда диакон выходил на кафедру, чтобы читать Евангелие, неизвестный стал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие. Оно упало на пол, это видно на завирусившемся в интернете видео,

– рассказал Рыбчинский.

Священник утверждает, что на видео видно, как Евангелие лежит на полу и военный стал избивать монаха УПЦ МП. А после этого люди вмешались в конфликт. Рыбчинский отметил, что Артур Ананьев на самом деле "не имеет никакого отношения к военной службе".

"Приехали более четырех экипажей полиции. Заявление написал тот батюшка, на которого напали, все было оформлено. Вот такая произошла провокация. Когда полиция спросила этого военнослужащего, имеет ли он отношение к военной службе, то он сказал, что не имеет никакого отношения", – добавил Рыбчинский.

Священники УПЦ МП избили военного: все, что известно