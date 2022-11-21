В Хмельницком исчез свет: после новой аварии нет и воды

В Хмельницком произошло аварийное отключение электричества, охватившее несколько районов города. Ремонтники решают проблему, но возникла еще одна авария. После этого сообщили, что в части города нет водоснабжения.

Аварийное отключение света произошло в результате перегрузки электросети. Отключение охватило несколько районов Хмельницкого: Гречаны и частично Озерная, Заречье, Выставка, Центр.

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Еще одна авария

После полуночи сообщили, что в Хмельницком произошла еще одна авария в электросети. Из-за погодных условий отключились несколько линий 110 кВ, питавших значительную часть области.

Кроме того, в части Хмельницкого тоже нет воды.

Света может не быть до утра

В Хмельницкоблэнерго предупредили, что существует вероятность, что некоторые дома и улицы останутся обесточенными до полного завершения аварийно-восстановительных работ, то есть до утра.

В то же время в облэнерго отметили, что оперативный персонал уже решает проблему и пытается как можно быстрее заживить критическую инфраструктуру города и хотя бы часть потребителей.

Проблемы со светом могут возникнуть в Хмельницкой области

В Хмельницкоблэнерго поздно вечером 21 ноября сообщили, что из-за ухудшения погоды произошла еще одна авария электросетей.

В результате аварии отключилось несколько линий 110 кВ, питавших значительную часть Хмельницкой области.

Энергетики уже работают над восстановлением распределения электрической энергии и скорейшим питанием объектов критической инфраструктуры.

Где худшая ситуация со светом

Президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам сообщил, что по состоянию на вечер особенно сложная ситуация со светом в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

Президент призвал украинцев в тех регионах, где больше всего сложностей, пытаться ограничивать личное использование электричества.

Отметим, что 22 ноября в Украине продолжатся плановые отключения света. Они будут введены с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины.

Кроме того, украинцев предупредили, что жить в режиме отключений, вероятно, придется до конца марта. Об этом заявил СЭО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

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