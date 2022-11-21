Аварійне відключення світла сталося внаслідок перевантаження електромережі. Відключення охопило декілька районів Хмельницького: Гречани та частково Озерна, Заріччя, Виставка, Центр.

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Ще одна аварія

Після опівночі повідомили, що в Хмельницькому сталася ще одна аварія в електромережі. Через погодні умови відключилися декілька ліній 110 кВ, що живили значну частинуобласті.

Крім того, у частині Хмельницького також немає води.

Світла може не бути до ранку

У Хмельницькобленерго попередили, що існує ймовірність, що деякі будинки та вулиці залишаться знеструмленими до повного завершення аварійно-відновлювальних робіт, тобто до ранку.

Водночас в обленерго зазначили, що оперативний персонал уже вирішує проблему та намагається якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру міста та хоча б частину споживачів.

Проблеми зі світлом можуть бути в Хмельницькій області

У Хмельницькобленерго пізно ввечері 21 листопада повідомили, що через погіршення погоди сталася ще одна аварія електромереж.

Унаслідок аварії відключилося декілька ліній 110 кВ, що живили значну частину Хмельницької області.

Енергетики вже працюють над відновленням розподілу електричної енергії та якнайшвидшим заживленням об’єктів критичної інфраструктури.

Де найгірша ситуація зі світлом

Президент Володимир Зеленський під час звернення до українців повідомив, що станом на вечір особливо складна ситуація зі світлом у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Президент закликав українців у тих регіонах, де найбільше складнощів, намагатися обмежувати особисте використання електрики.

Зазначимо, що 22 листопада в Україні продовжаться планові відключення світла. Вони будуть застосовані з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України.

Крім того, українців попередили, що жити у режимі відключень, ймовірно, доведеться до кінця березня. Про це заявив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

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