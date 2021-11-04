В Хмельницком задержали "террориста" – нелегала из России
Источник:Нацполиция
Правоохранители арестовали нелегала, находившегося в международном розыске. Его подозревают в ложном сообщении об акте терроризма и покушении на убийство
Россиянина задержали оперативники отдела миграционной полиции с уголовным розыском полиции. Правонарушитель использовал чужие документы.
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Задержанный 30-летний мужчина присвоил анкетные данные и документы своего брата-близнеца. На основании этого ему удалось попасть в Украину.
Состояние дела
Правоохранители провели обыск в квартире в Хмельницком, где проживал нелегал. Они изъяли все документы.
Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Против него уже открыли уголовное производство по статье о присвоении документов. Еще продолжаются следственные действия.
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