В Хмельницком задержали "террориста" – нелегала из России

Правоохранители арестовали нелегала, находившегося в международном розыске. Его подозревают в ложном сообщении об акте терроризма и покушении на убийство

Россиянина задержали оперативники отдела миграционной полиции с уголовным розыском полиции. Правонарушитель использовал чужие документы.

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Задержанный 30-летний мужчина присвоил анкетные данные и документы своего брата-близнеца. На основании этого ему удалось попасть в Украину.

Состояние дела

Правоохранители провели обыск в квартире в Хмельницком, где проживал нелегал. Они изъяли все документы.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Против него уже открыли уголовное производство по статье о присвоении документов. Еще продолжаются следственные действия.

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