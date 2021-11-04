Росіянина затримали оперативники відділу міграційної поліції із карним розшуком поліції. Правопорушник використовував чужі документи.
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Затриманий 30-річний чоловік привласнив анкетні дані та документи свого брата-близнюка. На підставі цього йому вдалося потрапити до України.
Який стан справи
Правоохоронці провели обшук у квартирі в Хмельницькому, де проживав нелегал. Вони вилучили всі документи.
Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Проти нього вже відкрили кримінальне провадження за статтею привласнення документів. Ще тривають слідчі дії.
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