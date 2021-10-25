Причиною стало те, що адміністрація хостелу звернулася до правоохоронців з проханням перевірити законність перебування в Україні 2 іноземців, які винайняли там номер. Для проведення перевірки на місце виїхали працівники міграційної служби.

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Однак на прохання показати документи громадяни Китаю відруагували вороже. Вони почали кидатися різними предметами, а потім забарикадувалися в номері та влаштували там підпал.

На місце інциденту довелося викликати поліцію та рятувальників.



Громадяни Китаю забарикадувалися у хостелі / Фото Державної міграційної служби

Наразі з порушниками працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини їхнього перебування в Україні.

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