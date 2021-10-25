Причиной стало то, что администрация хостела обратилась к правоохранителям с просьбой проверить законность пребывания в Украине 2 иностранцев, которые сняли там номер. Для проведения проверки на место выехали работники миграционной службы.
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Однако на просьбу показать документы граждане Китая отреагировали враждебно. Они начали бросаться разными предметами, а потом забаррикадировались в номере и устроили там поджог.
На место инцидента пришлось вызвать полицию и спасателей.
Граждане Китая забаррикадировались в хостеле / Фото Государственной миграционной службы
Сейчас с нарушителями работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства их пребывания в Украине.
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Мигранты в Украине: последние новости
- Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему легализации иностранцев в Украине. Из-за этого на украинскую территорию въехали около 3,5 тысяч человек из стран повышенного риска.
- На Тернопольщине в сентябре на производстве обнаружили 4 мигрантов из Китая. Из них 2 – работали нелегально.
- В течение первого полугодия 2021 года через государственную границу Украины не пропустили более 19,3 тысячи человек. В 2020 году показатели были ниже в 1,6 раза.