Полицейские установили, что у одного из мужчин закончился разрешенный законодательством срок пребывания в Украине. Другой мигрант был без разрешения на трудоустройство.

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Правоохранители составили в отношении нарушителей админпротоколы. Сейчас решают вопрос, чтобы принудительно вернуть мигрантов в Китай. Кроме этого, к административной ответственности за нарушение правил трудоустройства иностранцев привлекли директора предприятия.

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Как полиция противодействует нелегалам

Правоохранители сообщили, что в Украине с 1 сентября проводят профилактические мероприятия под названием "Мигрант". Они должны противодействовать нелегальной миграции.

С начала операции тернопольские правоохранители задокументировали 4 уголовных правонарушения, которые совершили иностранцы. Уже начали уголовные производства по статьям об умышленном легком телесном повреждении и подделке документов.

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Кроме того, правоохранители направили в миграционную службу 13 обращений о принудительном возвращении иностранцев в их страны происхождения, 5 обращений о запрете въезда и 2 об отмене разрешения на временное проживание.

Справка. На Тернопольщине рейды-проверки нелегалов продлятся до конца сентября 2021 года.

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