На Хмельнитчину прибывают беженцы: щемящие фото эвакуированных украинцев
Источник:ГСЧС
На Хмельнитчину продолжают прибывать люди из других областей, где идут боевые действия. Спасатели помогают каждому.
Представители ГСЧС Хмельницкой области опубликовали щемящие фотографии, где они встречают беженцев. Кто-то хочет осесть непосредственно в области, некоторые собираются ехать дальше на запад.
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С началом полномасштабной войны не прекращается поток людей, которые спасаются из областей Украины, где ведутся активные боевые действия. Многие из них оказываются в Хмельницкой области. Кто-то транзитом, направляясь дальше, на запад. Кое-кто выбирает Хмельницкую область как относительно спокойное место временного пребывания,
– говорится в сообщении.
Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области
Спасатели встречают людей прямо на вокзале, где оказывают им всю необходимую помощь.
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