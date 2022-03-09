На Хмельнитчину прибывают беженцы: щемящие фото эвакуированных украинцев

На Хмельнитчину продолжают прибывать люди из других областей, где идут боевые действия. Спасатели помогают каждому.

Представители ГСЧС Хмельницкой области опубликовали щемящие фотографии, где они встречают беженцев. Кто-то хочет осесть непосредственно в области, некоторые собираются ехать дальше на запад.

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С началом полномасштабной войны не прекращается поток людей, которые спасаются из областей Украины, где ведутся активные боевые действия. Многие из них оказываются в Хмельницкой области. Кто-то транзитом, направляясь дальше, на запад. Кое-кто выбирает Хмельницкую область как относительно спокойное место временного пребывания,

– говорится в сообщении.



Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области



Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области



Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области



Фото ГУ ГСЧС в Хмельницкой области

Спасатели встречают людей прямо на вокзале, где оказывают им всю необходимую помощь.

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