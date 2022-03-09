Представники ДСНС Хмельниччини опублікували щемливі фотографії, де вони зустрічають біженців. Хтось хоче осісти безпосередньо в області, дехто збирається їхати далі на захід.

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З початком повномасштабної війни не припиняється потік людей, котрі рятуються з областей України, де ведуться активні бойові дії. Багато з них опиняється на Хмельниччині. Хтось транзитом, прямуючи далі, на захід. Дехто обирає Хмельницьку область, як відносно спокійне місце тимчасового перебування, – йдеться у повідомленні.

Фото ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Фото ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Фото ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Фото ГУ ДСНС у Хмельницькій області

Рятувальники зустрічають людей прямо на вокзалі, де надають їм усю необхідну допомогу.

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