Уже возле Ирана: Британия отправила на Ближний Восток подводную лодку с ракетами Tomahawk, – СМИ

Атомная подводная лодка ВМС Великобритании HMS Anson с крылатыми ракетами прибыла в Аравийское море. Это потенциально усиливает возможности Лондона для потенциальных ударов по Ирану на фоне напряженности в регионе.

Атомная подводная лодка Королевского флота Великобритании HMS Anson прибыла в северную часть Аравийского моря. Об этом пишет Daily Mail.

Что известно о субмарине, которая прибыла к берегам Ирана?

По данным СМИ, субмарина вышла из порта в австралийском Перте в начале марта и уже заняла определенные позиции. Подводная лодка вооружена крылатыми ракетами Tomahawk, что позволяет наносить удары на большом расстоянии. В случае эскалации конфликта Великобритания получает возможность быстро реагировать на угрозы, в частности со стороны Ирана.

По информации источников, субмарина действует скрыто и может оставаться на позиции в течение нескольких недель. Ее точное местонахождение не разглашается, а связь с командованием поддерживается через специальные каналы.

Министерство обороны Великобритании не комментирует развертывание, ссылаясь на политику неразглашения деталей операций. В то же время сообщается, что решение о возможном применении вооружения будет приниматься руководством страны.

Напомним, что развертывание HMS Anson происходит на фоне роста напряженности вокруг Ирана и безопасности судоходства в регионе, в частности в районе Ормузского пролива. Субмарина способна автономно находиться в море до трех месяцев и имеет экипаж из почти сотни человек.

