Хочет эскалации на Донбассе, – Украина об отказе России продлевать мандат ОБСЕ на границе
Источник:24 канал
МИД Украины отреагировал на решение России не продлевать после 30 сентября мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Эти КПП расположены на границе с временно оккупированным Донбассом.
Дипломаты сообщили, что реализация указанного намерения является продолжением действий Москвы, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ госграницы между Украиной и Россией.
О чем говорится Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях, что может повлиять на дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта,
– подчеркнули в министерстве.
- "Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию России и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", – продолжили в МИД.
Дипломаты указали, что обеспечение прозрачности на украинско-российской границе является неотъемлемой предпосылкой завершения войны на Донбассе.
Украина готова сотрудничать с ОБСЕ
В министерстве также подтвердили готовность к тесному взаимодействию со шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральнім секретарем ОБСЕ с целью:
- выработки и осуществления совместных шагов, включительно с применением всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для минимизации негативных последствий деструктивной инициативы России, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад-2021".
Украина требует от России немедленно прекратить деструктивные действия в отношении СММ ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами,
– добавили в МИД.
Обратите внимание! Российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" размещены напротив украинских "Изварино" и "Червонопартизанск". ОБСЕ на этих блок-постах выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года.
- Миссия постоянно мониторит ситуацию и передвижение за границу на официальных российских КПП и сообщает об этом в своих отчетах.