Хочет эскалации на Донбассе, – Украина об отказе России продлевать мандат ОБСЕ на границе

МИД Украины отреагировал на решение России не продлевать после 30 сентября мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". Эти КПП расположены на границе с временно оккупированным Донбассом.

Дипломаты сообщили, что реализация указанного намерения является продолжением действий Москвы, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, которые предусматривают обеспечение постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ госграницы между Украиной и Россией.

О чем говорится Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

Рассматриваем такое решение РФ как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях, что может повлиять на дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта,

– подчеркнули в министерстве.

"Украина решительно осуждает эту деструктивную позицию России и рассматривает ее в контексте других действий Москвы, направленных на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", – продолжили в МИД.

Дипломаты указали, что обеспечение прозрачности на украинско-российской границе является неотъемлемой предпосылкой завершения войны на Донбассе.

Украина готова сотрудничать с ОБСЕ

В министерстве также подтвердили готовность к тесному взаимодействию со шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и Генеральнім секретарем ОБСЕ с целью:

выработки и осуществления совместных шагов, включительно с применением всех имеющихся инструментов и механизмов ОБСЕ, для минимизации негативных последствий деструктивной инициативы России, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями "Запад-2021".

Украина требует от России немедленно прекратить деструктивные действия в отношении СММ ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами,

– добавили в МИД.

Обратите внимание! Российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" размещены напротив украинских "Изварино" и "Червонопартизанск". ОБСЕ на этих блок-постах выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года.