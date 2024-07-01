Зеленского спросили, действительно ли Байден хочет победы Украины в войне: что ответил президент

Для Америки и Европы важно, чтобы Украина победила в войне с Россией. В то же время у Украины и западного мира может быть разное отношение к слову "победа".

Сейчас важно не допустить разрушений полностью Украины и всего украинского. Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем новом интервью.

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Заинтересован ли Запад в победе

У президента спросили, действительно ли Джо Байден хочет победы Украины.

Да. Я думаю, что для него (Байдена, – 24 Канал) это важно. Я думаю, что для Америки важно, и для Европы, для многих стран, которые вкладываются в защиту, для них важно, чтобы Украина победила. Просто у нас может быть разное отношение к слову "победа",

– ответил глава государства.

По словам Зеленского, для Запада главная победа заключается в том, чтобы не дать оккупировать Украину и поставить Путина на место. В то же время все боятся, что Россия развалится, что будет с Россией без Путина, может ли она остаться такой, какой она есть, а не еще хуже.

Президент подчеркнул, что не поддерживает такие опасения мировых лидеров и отметил, что "у нас разное понимание победы".

Сатисфакция нужна. Нужна справедливость. Как мы должны смотреть в глаза всем этим людям, которые потеряли близких и родных, если мы не получим этой сатисфакции. Украине надо и после войны и после победы остаться объединенной нацией. Это очень важный момент,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина нуждается в "реальной победе" и коллективной защите страны.