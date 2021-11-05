Хочет оправдать запуск "Северного потока-2", – Кулеба о действиях России на энергорынке ЕС
Источник:24 канал
Россия намеренно создает энергетический кризис в Евросоюзе. В Кремле таким образом хотят оправдать запуск "Северного потока-2".
Украинская газотранспортная система имеет вдвое большую мощность свободного транзита, чем "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".
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Россия хочет еще больше поднять цены на газ
Кулеба отметил, что дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок.
Министр убежден, что Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ. Поэтому Москва хочет создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2".
Украина готова к диалогу
По словам чиновника, Украина готова к консультациям с ЕС о сохранении транзита и обеспечении европейской энергетической безопасности.
В качестве примера министр привел шаг Украины о предоставлении России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу.
В то же время Украина не будет терпеть каких-либо попыток повредить ее роли стратегического партнера Европы по транзиту газа,
– подчеркнул дипломат.
Он добавил, что лучшим решением для европейских потребителей является применение Третьего энергетического пакета на всех маршрутах поставки газа и поддержка имеющихся маршрутов.
Что известно об энергетическом кризисе в ЕС
- В течение октября цены на газ в Европе стремительно росли. 28 сентября стоимость составила более 1000 долларов за тысячу кубометров газа, а 4 октября – 1200 долларов.
- Повышения цен привели недостаточные запасы газа в европейских подземных хранилищах из-за действий России, отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита и конкуренция с Азией.
- 28 октября цена газа опустилась ниже, чем 900 долларов за 1 тысячу кубических метров. Это самая низкая цена на газовые фьючерсы с 24 сентября.