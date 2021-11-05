Хочет оправдать запуск "Северного потока-2", – Кулеба о действиях России на энергорынке ЕС

Россия намеренно создает энергетический кризис в Евросоюзе. В Кремле таким образом хотят оправдать запуск "Северного потока-2".

Украинская газотранспортная система имеет вдвое большую мощность свободного транзита, чем "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая на "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".

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Россия хочет еще больше поднять цены на газ

Кулеба отметил, что дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют дополнительных поставок.

Министр убежден, что Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ. Поэтому Москва хочет создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока-2".

Украина готова к диалогу

По словам чиновника, Украина готова к консультациям с ЕС о сохранении транзита и обеспечении европейской энергетической безопасности.

В качестве примера министр привел шаг Украины о предоставлении России 50% скидки на транспортировку дополнительных объемов газа в Европу.

В то же время Украина не будет терпеть каких-либо попыток повредить ее роли стратегического партнера Европы по транзиту газа,

– подчеркнул дипломат.

Он добавил, что лучшим решением для европейских потребителей является применение Третьего энергетического пакета на всех маршрутах поставки газа и поддержка имеющихся маршрутов.

Что известно об энергетическом кризисе в ЕС