Хочет отвлечь внимание от реальности, – Джонсон о ядерных угрозах Путина

Борис Джонсон заявил, что глава Кремля пытается прикрыть реальность войны в Украине, угрожая ядерным оружием. Британский премьер-министр не верит в искренность Владимира Путина.

Премьер-министр Великобритании прокомментировал высказывания лидера государства-агрессора о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Читайте также "Антивоенная коалиция в действии": Зеленский поговорил с Дудой и Джонсоном

Джонсон о ядерных угрозах Путина

Британский политик отметил, что решение Путина привести силы сдерживания, в том числе и ядерное оружие, в состояние повышенной боевой готовности, "отвлекает внимание от реальности происходящего в Украине".

Если он хочет остановиться, если он хочет уйти, если он хочет вести переговоры, это очень хорошие новости. Однако я сомневаюсь,

– сказал Джонсон.

Он добавил, что ничего из того, что он видел до сих пор в поведении главы Кремля, не заставляет его думать, что Путин может быть искренним.

Джонсон также подчеркнул, что российский президент пошел на "губительную, неправомерную авантюру, которая ни к чему хорошему не приведет для России". Об этом Запад предупреждал уже давно.

Обращение Джонсона к россиянам: что известно

Борис Джонсон вечером 25 февраля обратился к россиянам из-за войны против Украины. Он подчеркнул, что происходящее на улицах и в полях Украины – ничто иное как трагедия. Ведь погибают молодые военные и гражданские, по городам грохотят танки, с неба без разбора падают ракеты.

Британский политик добавил, что действия Путина ведут к полной изоляции страны. От государства-агрессора отрешится все международное сообщество, а его экономика будет страдать от серьезных санкций.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.