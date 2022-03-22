Хочет создание "ХНР": сын херсонского коллаборанта просит отца опомниться

Житель Херсонщины Дмитрий Каленов публично обратился к своему отцу, являющемуся одним из инициаторов создания так называемой "Херсонской народной республики".

Он уверяет отца – Георгия Каленова, что эта идея обречена на провал среди украинцев, которые хотят жить мирно, но за свою свободу готовы умереть.

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Мужчина отчаянно призвал отца отказаться от фейкового замысла, несущего разруху и смерть из семьи свободных украинцев.

"Папа, прошу, подумай о нас с братом, о своих внуках, моих детях, да еще десятки тысяч детей, чьи дома с начала войны бомбятся и просто уничтожаются. Одумайтесь, никто никогда не создаст ни Киевскую, ни Херсонскую, никакие другие" народные республики". Потому что украинцы – миролюбивый, свободный и гордый народ, они никогда не позволят такого сделать", – подчеркнул мужчина.

Дмитрий Каленов также отметил, что слепая любовь к президенту России его поклонникам в Украине никогда не убедит жителей разрушенных городов. Они будут бороться и отстаивать свое право жить, любить, творить и строить мирное будущее свободно от "империи".

Обращение Дмитрия Каленова к отцу

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