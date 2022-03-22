Він запевняє батька – Георгія Каленова, що ця ідея приречена на провал серед українців, які хочуть жити мирно, але за свою свободу готові померти.

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Чоловік відчайдушно закликав батька відмовитися від фейкового задуму, який несе розруху та смерть із сім'ї вільних українців.

"Тату, прошу, подумай про нас із братом, про своїх онуків, моїх дітей, та ще десятки тисяч дітей, чиї будинки з початку війни бомбляться і просто знищуються. Одумайтеся, ніхто ніколи не створить ні Київську, ні Херсонську, жодні інші "народні республіки". Тому що українці – миролюбний, вільний і гордий народ, вони ніколи не дозволять такого зробити", – підкреслив чоловік.

Дмитро Каленов також зауважив, що сліпа любов до президента Росії його шанувальників в Україні ніколи не переконає мешканців зруйнованих міст. Вони будуть боротись і відстоювати своє право жити, любити, творити та будувати мирне майбутнє вільно від "імперії".

Звернення Дмитро Каленов до батька

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