Хочу, чтобы матери забрали ребят, такая смерть – это не по-человечески, – Зеленский об окупантах

Президент Владимир Зеленский высказался о погибших российских военных на территории Украины. Он заявил, что хочет, чтобы матери военных забрали тела своих сыновей.

Судить должен Бог, а не крематорий

Президент обратил внимание, что Россия отправляет на войну ребят в возрасте 18 – 19 лет, сообщает 24 канал. Зеленский заявил, что это ужасно.

Внимание Зеленский на 8 день войны дал большое интервью: главные тезисы

"У меня дочь такого возраста. Это ужасно! Я не могу даже представить себе, что это почти те ребята... Они могут быть моими детьми. Или детьми таких людей, как я – моего поколения", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в Украине погибли многие военные из России. По словам президента, военных преступников должен судить Бог, а не крематорий.

Я хочу, чтобы эти матери поняли... Чтобы они приехали и забрали. И даже тех ребят, которые погибли уже здесь... Погибло их много! И даже сейчас я не хотел бы, чтобы их в крематории оставили. Их матери даже не будут знать за что, почему и где. Это неправильно! Это не по-человечески! Ибо Бог един. Даже если тебя послали и ты решил убивать других людей – тебя судить должен Бог, а не крематорий,

– отметил Зеленский.

Он заявил, что Украина откроет доступ российским матерям. "Пусть они приедут и заберут своих детей", – резюмировал президент.

Добавим, что ранее президент сообщал, что за неделю войны Россия потеряла уже около 9 тысяч военных!

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!