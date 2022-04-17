Хочу, чтобы он понял – это не что иное, как геноцид, – Зеленский о последних заявлениях Макрона

Владимир Зеленский дал развернутое интервью американскому CNN. Президент в частности прокомментировал нежелание Эммануэля Макрона признать действия россиян на территории нашего государства геноцидом украинского народа.

По мнению Зеленского, последние высказывания президента Франции по поводу войны в Украине являются попыткой призвать Россию к диалогу. Впрочем, Верховный Главнокомандующий Украины убежден, что если Макрон приедет с визитом на территорию нашего государства, то сам все увидит и поймет.

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Зеленский ждет визит Макрона в Украину

Владимир Зеленский рассказал, что на этой неделе разговаривал с Эммануэлем Макроном. Он объяснил французскому президенту, что хочет, чтобы тот понял, что сейчас в Украине не война, а ничто другое, как геноцид.

Я пригласил его приехать (Макрона в Украину – ред. 24 канал), когда у него будет такая возможность. Он приедет и увидит все, и я уверен, что поймет (что Россия делает геноцид украинцев – ред. 24 канал),

– подчеркнул Зеленский.

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