"Хочу, чтобы все остальные вернулись домой": проникновенное видео девочки, чей папа погиб
12 апреля маленькая девочка узнала, что ее отец Виталий Неписенко погиб на войне. Она пожелала, чтобы все остальные защитники вернулись домой.
В Образовательном центре написали, что ученица приняла участие в флешмобе "Дети Украины за мир".
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Девочка призналась, что хочет, чтобы все защитники Украины вернулись к своим родным. Она также продекламировала стихотворение Людмилы Легостаевой "Писала калина письма из Украины".
"Даже такая боль в хрупком сердце не сломает сильную жажду победы", – написали в Центре.
Смотрите проникновенное обращение девочки:
К слову, на оккупированных территориях Запорожья российские захватчики продолжают продвигать "русский мир". Они уничтожают все, что связано с украинской национальной идеей. В частности, оккупанты приказали уничтожить детские вышиванки в детском саду.
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