Хочу отдельно выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь переживает самое большое испытание в своей истории, в истории Украины. Президент искренне поблагодарил каждого, кто сейчас защищает город от врага.
Об этом глава государства сообщил во время обращения к нации в ночь на 19 марта, пишет 24 канал.
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Я хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя. Наш героический город, который переживает наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины,
– сказал Владимир Зеленский.
По словам президента, сейчас за населенный пункт бьются:
- 36-я отдельная бригада морской пехоты;
- 501-й отдельный батальон морской пехоты;
- 1-й отдельный батальон морской пехоты;
- 12-я бригада Национальной гвардии;
- отдельный отряд специального назначения "Азов".
"Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждой, кто защищает Украину", – добавил глава нашего государства.
Президент наградил воинов
За мужество, эффективные действия по отражению атак врага и защиту города-героя Мариуполя Владимир Зеленский решил присвоить звание Героя Украины:
- полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты;
- майору Прокопенко Денису Геннадиевичу, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов".
Владимир Зеленский поблагодарил защитников Мариуполя: смотрите видео