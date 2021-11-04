Хочу пообщаться с каждым, – Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и ВСУ

Алексей Резник заявил, что в руководстве Минобороны и Вооруженных сил Украины произойдут кадровые изменения. По его словам, соответствующие решения могут принять в ближайшие дни.

Новый глава Министерства обороны отметил, что все пертурбации в ВСУ будут согласовываться с Валерием Залужным. Об этом чиновник сообщил во время общения с журналистами в Раде.

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Кадровые изменения в Минобороны, думаю, имеют место и будут. Я сейчас не буду называть фамилии, потому что хочу пообщаться с каждым человеком на ответственной должности,

– сказал Алексей Резников.

Он уточнил, что это все будет сделано оперативно в течение нескольких суток.

Резников обещал изменить Минобороны

Алексей Резников, вступая в должность министра обороны, пообещал укрепить армию и полностью ввести электронные закупки, чтобы искоренить коррупцию.

Чиновник очертил основные направления своей работы. В частности, обеспечение синергии в деятельности Минобороны, Генштаба и профильного комитета.

Война с Россией продолжается уже восьмой год. Гибридный характер конфликта, военный потенциал государства-оккупанта, а также ситуация с безопасностью в мире требуют, чтобы ответ Украины на эти вызовы был комплексным и адаптивным,

– подчеркнул он.

Кроме этого, добавил, что "украинская бумажная армия должна остаться в прошлом". Алексей Резников заявил о проведении полного аудита ведомства.

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Резников стал министром обороны