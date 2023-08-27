Хочу приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения, – Зеленский

Несмотря на полномасштабную войну, некоторые чиновники не избавились от своих противозаконных стремлений наживы. Чтобы с этим бороться, в Украине могут приравнять коррупцию к государственной измене.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Наталье Мосейчук, сообщает 24 канал. Он отметил, что хотя война – для него приоритет, следует уделять больше времени и борьбе с коррупцией.

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Зеленский предложит приравнять коррупцию к госизмене

Глава государства отметил, что поставил задачу и законодателю Украины предложат его предложения по приравнению коррупции к государственной измене на военное время.

Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но на военное время, я думаю, это поможет. Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество,

– заявил президент.

По его словам, очень важно не извращать гайки и не смотреть каждый раз на тот или иной острый вопиющий случай.

"Мы должны внедрять системные вещи", – считает украинский лидер.

По его мнению, такая инициатива станет очень серьезным инструментом, чтобы никто и не думал о коррупционных действиях.

"Но это не расстрелы, не сталинизм. Это если есть доказательства, то человек должен быть за решеткой ", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, такой правовой инструмент следует пустить в действие как можно скорее.

"Я думаю, что парламент это получит в ближайшую неделю и дальше уже игра – на стороне парламента", – сказал украинский лидер.

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Президент поблагодарил журналистов

Зеленский поблагодарил журналистов, которые внимательно следят и выявляют факты коррупции. В частности, среди представителей президентской партии "Слуга Народа".

Война разделила Украину не на партии, война разделила Украину на тех, кто за Украину и тех, кто против. У нас на сегодняшний день только есть одна партия – Украина,

– заявил президент.

По его словам, ответственность за коррупцию должны нести все виновные независимо от партийной принадлежности.

"Мне все одного цвета человек в парламенте, какого цвета человек в Кабмине, или это местная власть", – объяснил глава государства.

Он подытожил, что в таких случаях к ответственности следует привлекать быстро.

Зеленский отметил, что нет времени, чтобы уделять деталям борьбы с коррупцией. Он не может "бороться с мостовой каждого города", но обращает внимание на фундаментальные решения.