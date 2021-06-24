Хочу уничтожить Путина, – лучший снайпер ВСУ дал откровенное интервью

"Курта" называют лучшим стрелком Вооруженных сил Украины. Почти каждый день он работает в серой зоне на Донбассе, выискивая и ликвидируя вражеских снайперов.

2161 метр – именно таково рекордное расстояние, на которое "Курту" удалось точно отправить пулю и поразить оккупанта. Это – рекорд Украины и третий результат в мире.

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"Мой враг номер один – Путин"

Что можно рассказать о "Курте" – лучшем снайпере ВСУ

Военнослужащему Вооруженных сил Украины с позывным "Курт" – 32 года, родился он в одном из центральных регионов Украины. Биография у мужчины вполне обычная:

Получил среднее специальное образование и мирную профессию. Пошел в армию на срочную службу в середине 2000-х, отслужил в одном из спецподразделений внутренних войск (сейчас это Национальная гвардия).

После армии жил как все, работал, занимался спортом (тяжелой атлетикой), тренерством. Но началась война – и "Курт" ушел на фронт (сначала в добровольческий батальон, затем – подписал контракт с ВСУ).

(сначала в добровольческий батальон, затем – подписал контракт с ВСУ). Начинал рядовым разведчиком, ходил в нейтральную полосу и тыл. Теперь же он – лучший снайпер, а его оружие – винтовка Barrett М107A1 с пулями калибра 12,7 миллиметра.

Она считается одной из топовых в этом классе, прицельная дальность винтовки – 1800 метров. Однако опытный стрелок может работать и на куда большее расстояние. Это доказал и "Курт", поразив оккупанта за 2161 метр.

этот показатель – лучший среди украинских снайперов, и третий в мире. Показатель подтвержденный – ведь со снайпером на передовой всегда работает напарник, одной из функций которого является видеофиксация.

"Без камеры никак. Поражение цели необходимо фиксировать", – пояснил "Курт". Его главными целями, к слову, являются вражеские снайперы – самая серьезная угроза на линии разграничения.

"Это не убийство – убивают преступники"

Журналист спросил "Курта" о том, сколько тот убил людей. Военнослужащий поправил собеседника:

Мы не называем это убийством, да оно и не является таковым. Убивают преступники. Мы бьем в цель. Да, цель – человек. Но этот человек там потому, что хочет убить нас, убить других людей. Мы не нападали – мы защитники, которые ликвидируют угрозу.

По, собственно, сути вопроса, "Курт" ответил так: "За десяток уничтоженных целей снайпер имеет право нашить на парадную форму белую полоску. Совсем скоро я получу право на пятую".

"Мы научили их бояться нас"

Персональные данные "Курта" скрывать, возможно, и необязательно – россияне и так их знают. За голову снайпера оккупанты обещают приличную награду – вот только добраться до него не могут.

"У нас много чего есть хорошего и технологического, не стоит рассматривать украинцев как каких-то неумех бедных. Для них мы – очень опасный враг. Мы научили их бояться нас", – уверяет "Курт"

Впрочем, это он считает "возможно, главным достижением последних лет".

Напишите, если можно, что я бы хотел уничтожить того, кто все это начал. Человека, из-за которого в Украине идет война и гибнут мирные и военные. Мой враг номер один – Путин,

– подытожил откровенный разговор "Курт".

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